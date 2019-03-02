Eren Erdem’e 4 yıl 2 ay hapis

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FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Aynı suçtan Karşı gazetesinin sahibi Turan Atabey'e 4 yıl 2 ay, gazete çalışanı sanık Emre Erciş'e de 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Turan Atabey'in tutuklanması kararlaştırıldı.