Fiyatlar daha inmezse farklı adımlar atarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ardahan'da PTT kavşağında düzenlenen AK Parti mitinginde onbinlere seslendi: İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



ARDAHAN 'GÜÇLÜ DEMOKRASİ' DEDİ

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler 'istikrar' dediniz, teröre 'hayır' dediniz. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran'da siz Ardahanlı kardeşlerim 'Güçlü demokrasi, güçlü iktidar' dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı Ardahan'da açık ara birinci yaptınız. Ahde vefanızı, kadirşinaslığınızı bir kez daha ortaya koydunuz. Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Ardahan'dan tüm bölgeye örnek olacak, rekor düzeyde bir oy bekliyorum. Sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Ardahan, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Ardahan, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? Rabb'im sizlere hizmetten bizleri alıkoymasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'da önemli açıklamalar



SİYASETİN DİZAYN EDİLDİĞİ GÜNLER GEÇTİ

Kimi zaman sağ-sol denilerek, kimi zaman Alevi-Sünni denilerek, son 30 yıldır Türk-Kürt denilerek milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmesi istendi. Bizde böyle bir şey yok. Biz Yunus diliyle konuşuruz, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece ittika iledir. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün odur. Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf 'değildir. Ülkemiz ciddi bedeller ödedi. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, istedikleri gibi siyaseti dizayn ettiği o dönemler şimdi geride kaldı.



BU VARLIK KUYRUĞU

Gecelik faizlerin yüzde 7500'lere ulaştığı, yıllık enflasyonunun yüzde 100'leri aştığı, en basit ihtiyaç maddelerinin bile aranıp da bulunmadığı zamanlar yaşanmıştı, kim vardı iktidarda CHP. Şimdi çıkmış Bay Kemal konuşuyor 'kuyruklar' diyor. Bay Kemal bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar CHP'nin iktidarları döneminde yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız.



FARKLI ADIMLAR ATARIZ

Fiyatlar bir anda tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Biz böyle bir adım attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse farklı adımlar atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatlar böyle devam ederse farklı adımlar atacağız"