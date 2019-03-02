Kılıçdaroğlu’na halktan HDP ile ittifak tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir genç, HDP ile iş birliği yapıp yapmadıklarını sordu. Kılıçdaroğlu'nun kaçamak cevap verdiği genç, "İş birliğini inkar etti. Ama benim gözümde HDP ne ise CHP de artık o" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Bursa'nın Kestel ilçesinde yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" şeklinde soru yönetti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Sandıkta ittifaka gidiyoruz. Vatandaş gelip CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var" şeklinde kaçamak cevap verdi.Genç, daha sonra araya giren korumalar M.A.'yı uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruya net bir cevap alamadığını söyleyen M.A. ise, "İşbirliğini inkar etti ama, kendisi HDP ile birlikte doğuda miting yapacağını da söylemişti. Benim gözümde HDP neyse bu saatten sonda CHP'de odur" diye konuştu.