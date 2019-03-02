Patriotlar için müzakere sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot hava sistemlerinin alımı konusunda ABD ile müzakerelerin devam ettiğini kaydetti. Eskişehir'de yerel bir televizyonda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Patriot alımı için Rusya'dan S-400 alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi."