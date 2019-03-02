‘Türkiye yükseliş kulvarına girmiştir’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.Şayet zillet 31 Mart'ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.31 Mart'ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı gölgelenmez, gevşemez, gövdeyle kök ayrılamaz.