Enflasyonun hararetini daha da düşüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ilk durağı olan baba ocağı Rize'deydi. Geceyi de Güneysu'da geçiren Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki konuşmasında onbinlere seslendi. İşte konuşmanın satırbaşları;Merkez Bankası'nın döviz rezervi 100 milyar dolara çıktı.Faizden döviz rezervine kadar her alanda olumlu haberler geliyor. Merkez Bankası güçlenirken inşallah daha ileri gideceğiz. Enflasyon 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20-19'lu rakamlarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi vurguncuların, piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satışları başlattık.Türkiye'de Kürdistan diye bölge var mı? Yok. Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu var... 780 bin kilometre kare ile Türkiye var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti! Kimler ile kol kola olduğunu görüyor musunuz, Saadet sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa, acaba bunlara ne derdi. Ah kardeşlerim ahh... Ne hallere düştük ne hallere. Durmadan yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var.CHP'ye 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Onun için Türkiye'nin neresinde Rizeli hemşerilerim varsa telefonla arayacak mıyız? Ne diyor? Bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Ha... Hanımefendi. Bizim arkamızda da halk var, hak var. Akif ne diyor 'Allah'a dayan...' Bizim yolumuz bu. Onlar da İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Bugüne kadar sadece hizmet, eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon istihdam ortaya çıkartırken Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz yıl büyük ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık.TOBB ile hamle yapıyoruz ve 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri ve vergileri biz üstleneceğiz. İşverenlerle yıl sonuna kadar 2.5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız. Müjdeyi kısa zamanda alacaksınız. Başkan Erdoğan programlarının ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gitti. İlçe sakinlerinin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'- ndeki evine geçti.Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecek. Bu uygulamayla üreticiye yıllık 500 milyon liralık destek sağlanacak.Yeni sondaj gemimiz Yavuz Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak. Araya araya bulacağız inşallah...Bay Kemal sen bir koyunu bile güdemezsin. 9 seçime girdin, kaybettin. 10'nuncusuna da giriyoruz, yine kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın, ayrılmıyorsun.AK Parti'nin Rize ve Trabzon'daki mitinglerine katılan vatandaş duygularını SABAH'la paylaştı.Onun gibi bir lider dünyaya gelmedi, gelmez de. Kendini insanlığa adamış bir lider. Ona duacıyım.Dünya liderimiz geldi. O varsa huzur var, mutluluk var. Onun sayesinde rahata kavuştuk. Yalnız değilsin Reis.O babadır, yiğittir. Garibanın, halkın yanında dünya lideridir. Trabzon'a gelince dünya bizim oluyor.Reis'in her zaman yanındayız. Erdoğan bizim baş tacımızdır. 31 Mart seçimlerinde Rize'de 17 belediye inşallah rekor oyla destek olacak.Muhtarlar olarak her zaman Erdoğan'ın yanındayız. Onun bize verdiği değeri şimdiye kadar kimse vermedi.Dünyaya kafa tutan bir lider olduğu için Erdoğan'ın yanındayız. Allah ömrümüzden alıp onun ömrüne katsın.