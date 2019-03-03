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il binasına operasyon: 5 gözaltı

’da güvenlik güçleri tarafından il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 21:31
HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu 6 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı.

Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

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HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı
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