Kara propaganda merkezi Correctiv

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Sağ seçmenin oyunu almak için uğraşan Avrupa hükümetlerinin Türkiye karşıtlığı ekseninde açtığı yayın kuruluşlarından Correctiv'in sözde 'gazetecilik faaliyetleri' kisvesiyle yaptığı kara propaganda çalışmaları deşifre oldu. Kara propaganda uzmanı Fetullahçı Terör Örgütü son olarak, adı Gezi Kalkışması'nda da çok kez duyulan milyarder işadamı George Soros'a ait Açık Toplum Vakfı ile sözde 'gazetecilik merkezi' Correctiv üzerinden Erdoğan'ı ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef aldı. Alman derin devletinin de etkisiyle ZDF TV'deki bir programda 'Erdoğan'ın talimatıyla adam kaçırma' başlığıyla bir video haber yayınlandı. Türk istihbaratının yurtdışında yakaladığı siyasi muhalfileri Türkiye'ye getirerek gizli cezaevlerinde işkence yaptığı yalanları Avrupa medyasına servis edildi. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Correctiv'e finansal destek veren vakıflar Soros'un Açık Toplum Vakfı, E Bay'in kurucusuna ait 'Omidyar Network Foundation', Yeşiller Partisi'ne yakın Heinrich- Böll Vakfı, CDU partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı, FDP Partisine yakın Friedrich Naumann Vakfı, Der Sipegel gazetesinin sahibine ait Rudolf Augstein Schöpflin Vakfı.Correctiv'in yaydığı Türkiye karşıtı propaganda videolarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'da görüştüğü PYD destekçileri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer de sosyal medya hesabından destek verdi.