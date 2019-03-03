Osman Kavala’nın ihanet hesabı

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Gezi kalkışmasıyla ilgili iddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yla ilgili çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri sırasında başta gaz maskesi olmak üzere yiyecek ve içecek temini için banka hesabı açtırdığı belirlendi. Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç aşamasında hükümeti baskı altına alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı olağan toplantıda sipariş soru sordurttuğu ortaya çıktı. Kavala'nın telefonunda 'ABD Büyükelçiliği Yuri' şeklinde kayıtlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Washington'daki bağlantılarını kullanarak harekete geçtiği belirlendi. Kavala'nın o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'Bunu Cumhurbaşkanı da yaptırmamak lazım' ifadeleri de telefon tapeleri arasında iddianamede yer alıyor.İddianamede Gezi kalkışması ve devamındaki faaliyetlerin Kavala tarafından nasıl finanse edildiği 2 şüphelinin yaptıkları telefon görüşmesine yansıdı. Cemrecan A. ve İlayda A.'nın aralarında yaptıkları görüşmelerde Osman Kavala'dan nasıl para isteneceğine ilişkin hangi metodu uygulayacakları tartışılıyor.. Görüşmede, ' Kavala'nın sekreterini arasana para lazım. Parayı aldıktan sonra da dayanışma yemeği var diyerek bilet sat. Yolumuzun üstü zaten Osmanbey'deyiz. Giderken uğrarız oradaysa koparırız para. Ortak onun işleyişini biliyorum. Adama gidiyorsun adam diyor ki şu gün şu saatte gelin paranızı vereyim" ifadeleri geçiyor.