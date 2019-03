Pakistan-Hindistan gerilimi Türkiye’nin çabasıyla atlatılacak

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen AK parti mitinginde onbinlere seslendi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz.Hindistan-Pakistan geriliminde yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Önceki gün uçak krizinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile görüştüm. Ülkemizin hem Pakistan ile hem Hindistan ile çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin müstesna konumunu takdir ediyor. Biz de kendilerine tansiyonun düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.Merde mert diyen, özü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin adamına, Cumhurun İttifakı'na sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz.Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımızı dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz.Önümüzde 31 Mart var. Adeta bir beka meselesi. Vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak. 4.5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak iş başında. Tüm belediyelerimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız.Şubat ayı başından beri 25 ilimizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde on binlerce kardeşinizle kucaklaştık. Zillet İttifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Hala isim kavgasıydı, şu kavgasıydı bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir bunu dahi bilmiyorlar. Biz 25 ilimizde milletimizle buluştuk. Hizmet sürsün Türkiye büyüsün diyorsanız 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Ne diyeceğiz? 'Devam İnşallah' diyeceğiz.Gezi'de her tarafı yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Güneydoğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi, cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da hep beraber sokağa dediği zaman 53 vatandaşımızın ölümüne sebep olanlar? Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirlerine kırdırdılar. Irkçılık yaptılar, bölücülük yaptılar. Biz ne dedik? Rabia...Bu bölücü örgütü arkasına alanlar, bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler, siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla yol yürüyorlar?Şenol Güneş Stadyumu'nu açtık. Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım Teknik Direktörlüğü hayırlı olsun. Peki eski stadı ne yapıyoruz? İnşallah eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nu Millet Bahçesi yapıyoruz.Trabzon'un uşaklarından birileri İHA- SİHA'yı yaptı. Daha büyüğünü yapıyorlar. İhraç eder duruma geldik.