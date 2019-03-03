Şantaj için belge toplattı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içindeki mahrem yapılanması, gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kripto örgüt üyelerinin itiraflarıyla deşifre ediliyor.İzmir merkezli düzenlenen ve FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik önemli bilgilere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 146 zanlıdan 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğunu itiraf eden öğretmen M.T. de ifadesinde kripto yapılanmayı detaylarıyla anlattı. Örgüt hiyerarşisinde kendisinin üzerinde "Müdür yardımcısı", "Müdür" ve "Genel Müdür" bulunduğu bilgisini veren ve bu kişileri de isimleriyle deşifre eden M.T, ilgilendiği askerlere gelen mesajları silsile içinde ulaştırdığını aktardı.Örgütte astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğunu itiraf eden öğretmen M.T'nin ifadesinde şunları anlattı: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar, silsile yoluyla askerlere iletiliyordu. Talimatlara göre hareket eden askerler, birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerini yapıyordu. Bu şekilde kurulan kumpas ve şantajlarla kritik görevlere örgüt üyelerinin getirilmesi sağlanıyordu.Acil veya olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda iletişime geçerken takibi daha zor olması sebebiyle ankesör ve büfe telefonlarıyla sorumlu olduğumuz askerleri arıyorduk. Genelde 40-50 saniyeyi geçmeyen görüşmeler, bazen de çağrı bırakarak irtibat sağlıyorduk. Sorumlu olduğumuz asker şahısları gruplara bölerek, birbirinin peşi sıra kısa aralıklarla ardışık olarak arıyor, aynı zamanda bazı asker şahıslarla tek görüşmemiz sebebiyle bu aramaları tekil arama şeklinde de yapabiliyorduk.