Son dakika haberi: Partilerin kesin aday listeleri açıklanıyor! İşte 31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listeleri

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin bazı il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
ADIYAMAN KESİN ADAY LİSTESİ
Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Adıyaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç
Besni: Eyüp Mehmet Emre
Samsat: Halil Fırat
Kahta: Engin Akel
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gerger: Erkan Aksoy
Tut: Ercan Öncebe
Sincik: Mehmet Korkut
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
Gölbaşı: İskender Yıldırım
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
Besni: Kenan Polat
Kahta: Sıraç Aslan
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
Gölbaşı: Kamber Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Tut: Hasan Şahan
Samsat: Sadık Öztürk
İYİ PARTİ
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Kahta: Erdoğan Özer
SAADET PARTİSİ
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Besni: Reşit Alkan
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Çelikhan: Mehmet Bora
Gerger: Zeynel Aslan
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altınel
Tut: Mustafa Akar
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Besni: Ahmet Kar
Kahta: Müzeyyen Baskın
Tut: Yusuf Kar
Sincik: Serpil Hanbay
Çelikhan: Burak Arslan
Gerger: Muhammed Yasin Kılıç
Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü
DEMOKRATİK SOL PARTİ
Adıyaman merkez: Ergün Koç
VATAN PARTİSİ
Adıyaman merkez: Arif Doğan
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
BAĞIMSIZ ADAYLAR
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
Besni: İsmail Kıran
Samsat: Süeda Kazancı
Sincik: Ahmet Buz
Gölbaşı: Erol Ok