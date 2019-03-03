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Son dakika haberi: Partilerin kesin aday listeleri açıklanıyor! İşte yerel seçimleri için kesin aday listeleri

Yerel seçimler için merakla beklenen kesin aday listelerinin bugün açıklanması bekleniyordu. kurullarınca, illerin 2019 yerel seçimleri için kesin aday listeleri açıklanmaya başlandı. Ardahan, Adıyaman, Kilis ve Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre siyasi partilerin belediye başkan adayları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 15:52
Son dakika haberi: Partilerin kesin aday listeleri açıklanıyor! İşte 31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listeleri

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin bazı il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

ADIYAMAN KESİN ADAY LİSTESİ

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Adıyaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Besni: Eyüp Mehmet Emre

Samsat: Halil Fırat

Kahta: Engin Akel

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Tut: Ercan Öncebe

Sincik: Mehmet Korkut

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

Gölbaşı: İskender Yıldırım

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

Besni: Kenan Polat

Kahta: Sıraç Aslan

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

Gölbaşı: Kamber Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Tut: Hasan Şahan

Samsat: Sadık Öztürk

İYİ PARTİ

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Kahta: Erdoğan Özer

SAADET PARTİSİ

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Besni: Reşit Alkan

Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı

Çelikhan: Mehmet Bora

Gerger: Zeynel Aslan

Gölbaşı: Yusuf Yalanız

Samsat: Hayrettin Kuştepe

Sincik: Hasari Altınel

Tut: Mustafa Akar

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Besni: Ahmet Kar

Kahta: Müzeyyen Baskın

Tut: Yusuf Kar

Sincik: Serpil Hanbay

Çelikhan: Burak Arslan

Gerger: Muhammed Yasin Kılıç

Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü

DEMOKRATİK SOL PARTİ

Adıyaman merkez: Ergün Koç

VATAN PARTİSİ

Adıyaman merkez: Arif Doğan

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

Besni: İsmail Kıran

Samsat: Süeda Kazancı

Sincik: Ahmet Buz

Gölbaşı: Erol Ok

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Son dakika haberi: Partilerin kesin aday listeleri açıklanıyor! İşte 31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listeleri
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