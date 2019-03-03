Vatandaşa 'Oy vermezseniz şerefsizsiniz' diyen başkana tepki yağdı

Seçim çalışmaları kapsamında Arsuz ilçesi Derekuyu mahallesini ziyaret eden Savaş, mahalleye belediye tarafından hizmet gitmediği için kendisine şikâyette bulunan vatandaşları azarladı. Kendisine oy vermeyenleri tehdit ederek, "Oy yoksa hizmet de yok" diyen Savaş'ın hakaret ettiği vatandaşlar, yaşananları aHaber'e anlattı.

"OY VERMEZSENİZE ŞEREFSİZSİNİZ"

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta vatandaşlara tehdit "Oy vermezseniz size..."

CHP'li başkanın kendilerine ağır hakaretlerde bulunduğunu belirten Fatma Avcı "Biz dedik ki kendisine 'Bizim yolumuz bu zamana kadar neden yapılmadı? Söz veriyorsunuz yapmıyorsunuz. Bize 'Ben bu yolu yapmazsam şerefsizim, siz de oy vermezseniz şerefsizsiniz' dedi. Şimdi bir oy için şerefsiz konumuna düşeceksek yanlış yani" diyerek tepki gösterdi.

"SİZİ ADAM YERİNE KOYMAYIZ"

Hatay'da mahallelerinde hizmet yapılmadığı için belediye başkanından istekte bulunan mahalle sakinlerine "Siz bizi adam yerine koymazsanız, biz sizi adam yerine koymayız. Bu kadar net. Ne okutursanız okutun. Oy vermiyorsunuz, konuşuyorsunuz" diyen Savaş, "Hizmet etmeye mecbur değilim, oy verin hizmet veririz" sözleriyle vatandaşlara hakaret etmişti. Hatay'daki köylerde seçim çalışmaları kapsamında gezen Savaş, aynı tavrını köylerde de sürdürdü. Köy sakinlerini "Oy vermezseniz bu köye bir daha gelmem" diyerek tehdit etti.