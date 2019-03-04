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'da operasyonu: 8 kişi tutuklandı

'da sokaklarda satan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 09:27
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 1 Mart günü operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda Mustafa K. (47), Tolga A. (30), Murat G. (33), Tolga B.(36), Ayhan B. (42), Burak K. (27), Ali K. (41) ve Hazım C. (60) gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3 bin 566 ecstasy hap, 2 kilo kubar esrar, 777 gram skunk, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 3 bin 860 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
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