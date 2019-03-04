Anketlerin değil milletin sözü kıymetli

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:CHP ve şürekâsının tek hedefi, rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı yok niye? Cesaret. CHP'li siyasetçilerin bölücü örgütün partisinin küstahlarına bile tahammülleri var.(Vatandaşı 'Oy verirseniz hizmet var' diye azarlayan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında) Hale bak. İşte CHP'li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet vermek değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor.CHP 3-5 mitingle, birkaç TV programıyla bu dönemi savuşturmak istiyor. Dert dinlemek onlar için büyük yük. Millete tahammülleri yok. Hakaret ediyorlar. Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası yapmayı siyaset sanıyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermek günah diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri sevapla günahı ayırdın. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri hiçbir kavram yok. Köylerin, yaylaların yolunu zaten hiç bilmiyorlar, görevlerini yapmak, sözleri tutmak yerine bir de utanmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Bunların istismar edemeyeceği hiç bir kavram yok. Fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin, onayıyla gerçekleştiriyorlar.Her zaman ki gibi yalan masa başı haberlere başladılar. Meydanlardaki bu sevdayı montaj, bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyorlar. "Buraya para için kömür için patates içi geliyorlar" diyorlar. CHP ve şürekası bizim milletle yürümemize de leke sürmek istiyor. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarıyla milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye ruhudur. Onlar çatlasalar da patlasalar da biz sevmeye devam edeceğiz.Başkan Erdoğan'ın Samsun mitingine akın eden vatandaşlar SABAH'a konuştu.Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin birlikte olması çok güzel. Çünkü ben MHP'liyim. Bu kadar düşman varken koltuk kavgası olmaz. Hükümetler ne kadar güçlü olursa o kadar iyi yönetirler. Ben seçimlerden sonra da ülkemizin daha iyi olacağına inanıyorum.Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli de kafa kafaya vermiş ülkemiz için iyi şeyler yapıyorlar. İki parti yan yana gelmiş ülkemizi daha iyi yönetelim diyorlar. Bu kimin hoşuna gitmez. Tabi ki ülkemizin birlik ve beraberliğini istemeyenlerin hoşuna gitmez. Birlikten kuvvet doğar. Ülkemizin üzerine oynanan ekonomik oyunlar ortada. Bu oyunları ancak güçlü iktidarlar bozar.Tanzim satış mağazalarını destekliyorum. Sayıları bu kadar azken bile fiyatları biraz dizginledi Türkiye geneline yaymak lazım. Kesin çözüm ise üretici ile tüketici arasındaki aracıları yok etmek Hükümetimiz bunu yapmaya çalışıyor.Hükümetler ne kadar güçlü olursa düşmanlarımız da o kadar korkar. Dört yanımız ateş çemberi. Aslında tüm partilerimiz yan yana gelip bu ülke için birlik beraberlik göstermeli.