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Başkan Erdoğan'dan " "na katılanlara başarı dileği

, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde," "na katılan mürettebata başarı dileklerini iletti. Erdoğan: Tersanelerimizde şu anda inşa etmekte olduğumuz fırkateynlerimizle inanıyorum ki denizlerde çok daha güvenle seyir halinde olacağız.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Valiliği ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşmede, "Şu anda 5 fırkateynimiz zatıalinizin emirlerini almaya hazırlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan tüm mürettebata başarı dileklerini iletti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barbaros Hayrettin'den bugüne kadar denizlerdeki hakimiyetimizin artarak devamı noktasında da kendilerinin (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) bu konudaki başarılarını, kararlılığını hep izledik, izliyoruz. Tersanelerimizde şu anda inşa etmekte olduğumuz fırkateynlerimizle inanıyorum ki denizlerde çok daha güvenle seyir halinde olacağız. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılanlara başarı dileği
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