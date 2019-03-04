Başkan Erdoğan'dan vatandaşa kritik uyarı

Başkan Erdoğan devletimize yapılan bu saldırıların her zaman bertaraf edildiğini ülkemizin dik duruşunu sürdürdüğünü ve bunlara en iyi cevabın 31 Mart seçimlerinde halkımız tarafından verileceğini söyledi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI;



Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesin varsa hepsi de pür dikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor.



Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğimize kastedenler ellerini ovuşturarak bekliyor.



Sınırlarımızda teröristlerle, ekonomimize kur-faiz ile, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitne ile saldıranlar pusuda bekliyor.



Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular.



Milletimiz bugüne kadar bu oyunlara hep sandıkta cevap verdiği gibi bu seçimlerde de aynısını yapacak, Türkiye'de kurulmaya çalışılan tuzakları bozacaktır.



