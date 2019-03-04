Beka sorunu mu? hem de nasıl var!.. Haşmet Babaoğlu yazdı

Onca yıl hesapta gazetecilik yapmış fakat yüksek bürokrasinin emirleri ve patron takımının çıkarlarını korumaktan ötesiyle ilgilenmemiş adamların "beka sorunu var mı, yok mu?"tartışmasına hiç takılmayın!

Zaten 15 Temmuz'u bile görüp kavramak istemeyenlere bir şeyler anlatmaya çalışmak boş iş...

Ama şunu da söyleyeyim...

"Beka sorunu" denilince bunu sadece güncel siyasi konjonktüre ve bazı güçlerin Türkiye'ye yönelik düşmanlık stratejilerine bağlamak da eksik kalıyor.

Sorunun kaynağının çok derinde olduğunu ve toplumumuzun hücrelerine kadar sirayet eden bir hastalığı andırdığını görmemiz gerek.

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Ne demek istiyorum, anlatmaya çalışayım...

Alman devletinin yayın kuruluşu Deutsche Welle (eskiden "Almanya'nın Sesi" diye bilinirdi) geçenlerde bir haber yaptı ve haberin linkini de sosyal medyaya koydu.

Haber, Türkiye'nin Antarktika'da bilim üssü kurmasıydı.

Bir dostun uyarısıyla haberin altına gelen yorumlara bakınca utandım, öfekelendim ama acıgerçeğe bir kez daha uyandım.

Yabancılar bu gelişmeyi alkışlıyor, bizim insanlarımız ise alay ediyor, hatta nefret kusuyordu.

"Ucuz domates, patlıcan götürsünler" diye yazanlar...

"Şimdi orayı da pet şişe yığınına çevirirler, uluslararası bir kuruluş bizimkileriengellemeli" diyenler...

"Bilim mi?" diye yazıp kahkahadan kırılan bir adamın videosunu koyanlar... Hepsi oradaydı.

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Hemen fetöcülerdir bunlar, deyip geçmeyin...

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