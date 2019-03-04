Bursa, terör örgütüyle yürüyenlere oy vermez

İstanbul Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık nüfusa sahip dördüncü ilimiz olan Bursa'da 31 Mart seçimlerinde 2 milyon 100 bin kişi oy kullanacak. Bursa'da seçim yarışı Cumhur ittifakının adayı Alinur Aktaş ile Millet ittifakının adayı Mustafa Bozbey arasında geçiyor. 3 dönem İnegöl Belediye Başkanlığı yapan Aktaş ile 20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bozbey Bursa'nın yakından tanıdığı iki isim. Recep Aktağ'ın istifasının ardından 2 Kasım 2017'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, AK Parti'de istifaların ardından göreve gelen belediye başkanlarının arasında yeniden aday gösterilen tek isim. Geçtiğimiz Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Bursa Kapalıçarşı'da dolaştık.HDP destekli millet ittifakına rağmen esmeye devam eden AK Parti rüzgarı Bursa sokaklarında hissediliyor. Bizimle birlikte Bursa sokaklarındaki gezimize katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gösterilen ilgi ise görülmeye değerdi. İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yaptığımız sohbetten bazı başlıklar.

-Bursa'nın en önemli ilçelerinden İnegöl'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptınız. Bu 15 yıl nasıl geçti?

Evet, söylediğiniz gibi neredeyse 3 dönem İnegöl'de belediye başkanlığı yaptım. İnegöl Ak belediyecilikte örnek gösterilen ilçeler arasında yer aldı. İnegöl'de ulaşımdan altyapıya, mobilya sektörünün gelişiminden spora kadar her alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tabiri caiz ise İnegöl'de ayak basmadığımız sokak, temas etmediğimiz vatandaş kalmadı. Tüm fiziki ve sosyal çalışmaları yaparken temel hedefimiz de gönüllerde hoş bir sada bırakmaktı. Ben İnegöllülerin gönlünü kazandığıma inanıyorum.





BURSA SEVDALISI BİR EKİBİZ

-Recep Akdağ'ın istifasından sonra başkan seçildiniz ve yaklaşık 1,5 yıldır bu görevdesiniz. Hayalleriniz arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak var mıydı?

33 yaşında belediye başkanı oldum. 3. üncü dönemim ve normal şartlarda İnegöl'de son dönemimi tamamlamanın hesabını yapıyordum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi nasip oldu. Ben aldığım görevleri layıkıyla yerine getirmenin derdindeyim. Bursa sevdalısı bir ekibiz biz. Samimiyetle ve gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrin her kesimine daha çok hizmet götürmenin derdindeyiz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden tarihe, sanattan spora varana kadar her alana yatırım yaptık. Allah'a şükürler olsun ki siyaseti ahlaki çizgide icra ediyoruz.

-Sonradan göreve getirilen Büyükşehir Belediye Başkanlarından aday gösterilen tek isim sizsiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle Bursa gibi bir Osmanlı başkentine hizmet etmek benim için büyük bir onur. Yeniden aday gösterilmek ise çok daha gurur verici. Demek ki geçen 17 ayda doğru işler yaptık ki parti büyüklerimiz ve en başta da Cumhurbaşkanımız benimle ilgili bir karar verdi. Bu aynı zamanda büyük bir de sorumluluk. Yüklendiğim sorumluluğun bilinci ile canla başla Bursa'mızı geleceğe taşımak için elimden geleni yapma gayretindeyim.





KİRLİ İTTİFAKA 31 MART'TA CEVAP VERİLECEK

-2019 seçimlerinde farklı bir durum var. Karşınızda bu kez CHP, HDP, İYİ Parti ittifakı var. Çok tartışılan bu ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Karşımızdaki ittifak, 31 Mart seçimlerini 'ne olacak ki sadece belediye başkanı seçeceğiz' diyerek halkımızın dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Unutulmamalıdır ki bu seçim sadece bir yerel seçim değil. Halkımız fotoğrafın bütününü görmeli. Karşımızdaki oluşumun bir arada olmasının tek sebebi var. 'Cumhurbaşkanı gitsin, AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diye çabalıyorlar. Ben inanıyorum ki CHP ve İYİ Parti içerisindeki sağduyulu seçmen, 30 bin vatan evladını şehit etmiş, binlerce anayı gözyaşı içinde bırakmış ve binlerce yavruyu yetim bırakmış, terör örgütüyle el ele kol kola yürüyen bir partiyle ittifaka göz yummayacaktır. Halkımız bu kirli ittifaka gereken cevabı 31 Mart'ta verecektir.

-MHP ile ittifak çalışmaları Bursa'da nasıl ilerliyor?

Az önce bahsettiğimiz ittifakın tam aksine, derdi vatan, bayrak, devlet, millet, milli ve manevi değerler olan AK Parti ve MHP de Cumhur ittifakını oluşturdu. Bu ittifakın bu saydığım değerler dışında hiçbir amacı yok. Seçim çalışmalarımızın startını verdiğimiz ilk gün Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlığını ziyaret ettim. AK Parti İl başkanımızla gittiğimiz ziyarette de söyledim. Benim artık 2 tane il başkanım var. Bu anlayışla MHP ile uyum içinde çalışıyoruz. Düzenlediğimiz seçim ofisleri açılışlarında MHP'nin üst düzey yöneticileri görmek bize güç veriyor. Cumhur ittifakı olarak tek bir parti gibi çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin geleceği emin ellerde.





ENERJİMİZİ ULAŞIM SORUNUNA HARCIYORUZ

-Bursa'daki trafik sorununda yaptığınız çalışmalar, istediğiniz sonucu verdi mi?

İlk günden beri neredeyse enerjimizin büyük bölümünü ulaşıma harcıyoruz diyebilirim. Akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeleri, toplu ulaşımda fiyat indirimleri gibi birçok adım attık. Trafik yoğunluğunda hissedilir oranda bir rahatlama sağlandığını söyleyebilirim. Bunu gittiğimiz ortamlardan vatandaşlar söylüyor. Tabii ki bu yaptıklarımız yeterli değil. Biz şuana kadar 18 kavşakta çalışma yaptık. Daha 57 kavşak çalışmamız olacak. Yine raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu çalışmaları başlattık. Bu çalışma ile 3.75 dakika olan sefer sıklığı 2 dakikaya inecek ve yeni bir hat açmadan 287 bin olan günlük yolcu sayımızı 460 bine çıkaracağız. İlave yeni hatlar geliyor. Devam eden Kent Meydanı – Terminal hattının ana sisteme entegre edilmesi, Üniversite hattının Görükle'ye, Emek Hattının Şehir Hastanesi'ne uzatılması ve en önemlisi de 28.8 kilometrelik tamamı yer altında olacak Gürsu-Yıldırım-Osmangazi-Nilüfer-Çalı hattı ile ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağımızı düşünüyorum.

-Geçmiş döneme ait bazı projeleri iptal ettiniz bunun sebebi neydi?

Göreve gelir gelmez 17 ilçemizi de tek tek gezip, ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Devam eden, projesi hazırlanmış ama işe başlanmamış bütün projeleri tek tek inceledik. Bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmek bizim için zorunluluktu. Bu nedenle devam eden projelerin kısa sürede tamamlanmasını sağlarken, işe başlanmamış bazı projeleri de iptal ettik. Toplamda belki 200 milyon TL'lik projeyi iptal ettiğimizi söyleyebilirim. Ama bunu yaparken ulaşım projelerinden kesinlikle taviz vermedik. İlçelerin vazgeçilmezi olan, mutlak yapılması gereken işlere büyük özen gösterdik.

CHP'NİN ADAYI SAMİMİ DEĞİL

-Bursa'daki rakibiniz Mustafa Bozbey'in şehrin muhafazakar tabanına yönelik bazı mesajlar verdiğini görüyoruz. Bu yaklaşımı samimi buluyor musunuz?

Bu konuda benim şahsi görüşümden ziyade, sandığa gidecek olan seçmenimizin sağduyusu çok daha önemli. Ben bir defa Bursalı seçmenimize güveniyorum. Osmanlı payitahtı olan bu şehirde yaşayan herkes milli ve manevi değerlerine çok bağlıdır, bunun sonuçlarını sandıkta göreceğiz. Ve halkımız 20 yıldır da CHP'li adayın yönettiği Nilüfer'de yapılan etkinlikleri, milli manevi değerlerimizle uyuşmayan çalışmaları, gençleri alkole özendiren festival adı altında yapılan etkinlikleri çok iyi biliyor. Halkımız tüm bu gerçekleri bildikten sonra siz seçim çalışmalarına Emirsultan'da dua ederek başlasanız da başlamasanız da sonucun değişeceğine pek inanmıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar boş, milletimiz ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyor. Bursa da, oyunlara kanmayacak, yine Cumhur İttifakı diyecektir.