FETÖ’cü albay otomatiğe bağladı, eşini de tanımadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, mahkeme başkanının "Ayşegül Kaya'yı tanıyor musun" sorusuna "Tanımıyorum" yanıtını vererek eşini bile inkâr etti.

Müslüm Kaya, AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, Taksim ve TRT'nin işgal edilmesi için birçok darbeci askeri görevlendirmşti. Birçok vatandaşın yaralanması ve şehit edilmesinin azmettiricisi olan Kaya, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından firar etmişti. Kaya Konya'da yakalanmıştı.





BÜTÜN DELİLLERİ İNKÂR ETTİ

Kaya, diğer darbeci sanıklar gibi elde edilen görüntü, WhatsApp mesajları, tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmasını "inkâr politikası" üzerine kurdu. Mahkeme Başkanı Cem Karaca'nın dosya kapsamında yer alan bazı isimleri sorduğu sanık Kaya, hepsine "Tanımıyorum" şeklinde cevap vererek "inkar stratejisi" izledi.

SORULARA EZBERLENMİŞ CEVAPLAR

Mahkeme başkanının, söz konusu kişiler arasında "Ayşegül Kaya'yı tanıyor musun" diye sorması üzerine sanık Müslüm Kaya, yine "Tanımıyorum" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı Karaca'nın, "Eşiniz değil mi" diye sorduğu sanık Müslüm Kaya, "Özür dilerim, o benim eşim." yanıtını verdi. Başkan Karaca da "Az daha 'eşimi de tanımıyorum' diyeceksin." dedi.

Kaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararla, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" bir ve "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3 olmak üzere 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (Akşam)



O ALBAY 15 TEMMUZ'DA BU TALİMATI VERMİŞ!



Albay Müslüm Kaya 15 Temmuz'da Arıcılar camiinde sela okuyan imam için "Gidin şu imamın dilini kesin getirin" talimatı vermiş.







