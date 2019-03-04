FETÖ'den yargılanan "Balyoz davası" hakimi tahliye istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

"TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA..."

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden mütalaa verdi.

FETÖ'cü general FETÖ'cülerin darbe toplantısına katıldığını inkar etti!

Kaçma şüphesinin olmadığını iddia eden Diken, örgütle bağlantısının olduğuna ilişkin kesin bir kararın olmadığını, bazı FETÖ'cülerin yurt dışına kaçmasının da kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Ömer Diken, 961 günden beri tutuklu olduğunu anlattı.

"CEZA ALACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Diken, "Mahkemenin bugüne kadar verdiği kararlar, benim ceza alacağım yönündedir. En azından öyle hissediyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

UŞAK'TA YAKALANMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Balyoz davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken Uşak'ta 17 Temmuz 2016'da yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.