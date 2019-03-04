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’nda PKK’ya darbe

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
Görese Dağı’nda PKK’ya darbe
Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasındaki Görese Dağı çevresinde 1 Mart'ta başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı. Bayrak-116 Şehit Jandarma Astsubay Ender Fatih Yılmaz-2 adlı operasyonda, biri girişi tahrip gücü yüksek bubi tuzaklı patlayıcı döşenmiş 3 odalı ve 56 metrekare, biri de yine 3 odalı ve 36 metrekare, biri ise 5 metre derinliğinde ve 30 metrekare olmak üzere toplam 19 ayrı sığınak tespit edildi. Eylem plan ve krokileri, yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile uzaktan kumandalı 12 bomba düzeneği bulunan sığınaklar imha edildi.
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Görese Dağı’nda PKK’ya darbe
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