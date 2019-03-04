HDP ile ittifaka kızan CHP mahalle heyeti AK Parti’ye katıldı

HDP İTTİFAKI NEDENİYLE...

Sarıyer'in en büyük mahallelerinden biri olan Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Kara, CHP'nin HDP ile ittifak kurmasından rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyledi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen katılım programına AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi katıldı.

AK PARTİ ROZETİ TAKTILAR

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Kara'nın CHP'ye hayır diyerek AK Parti'ye gelmesini takdir etti ve Kara'ya AK Parti rozetini taktı.

"HALKIMIZ İÇİN, VATANIMIZ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMA ZAMANI"

CHP'den istifa etme nedenini açıklayan Kara, "AK Parti teşkilatına ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya gerçeği görerek ailemle, eşimle dostumla geldim. Bizim siyaset yapacağımız yer AK Parti'dir. Halkımız için, vatanımız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Biz de AK Parti'ye hizmet etmek için AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN İSTEĞİ HUZUR OLAN, GELECEK ENDİŞESİ OLMAYAN BİR SARIYER"

Katılım programında bir konuşma yapan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise, "Hepimizin isteği huzurlu olan, bütün sorunları çözülmüş, gelecek endişesi olmayan bir Sarıyer. Ortak gayemiz bu değil mi? O zaman bu ortak gaye etrafında toplanmalıyız" diye konuştu.