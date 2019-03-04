Sarıyer’de 45 CHP üyesi AK Parti’ye katıldı

Sarıyer'de 10 binin üzerinde nüfusuyla en büyük mahallelerden biri olan Bahçeköy Mahallesi'nin CHP teşkilatı yöneticisi ve üyesi 45 kişi için AK Parti'ye katılım töreni düzenlendi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu ile AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Bahçeköy Mahalle Teşkilatı mensupları da katıldı.

PARTİZANLIK GERÇEĞİ GÖRMEMİZİ ENGELLİYOR

CHP Bahçeköy Mahalle Başkanı Ramiz Kara, kapılarını açıp, buyur ettikleri ve yıllardır birlikte çalışmış gibi kucak açtıkları için AK Parti camiasına teşekkür etti. "Bugün sizlerle kucaklaşmaktan dolayı çok mutluyuz. İnsanlar takım tutar gibi parti tutuyorlar derler. Bu tarafgirlik pek çok hakikati görmemizin önüne geçebiliyor." diyen Kara, "Yıllar içinde gerçekleşen olaylar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm söylediklerini haklı çıkardı. Bugün yerel seçimler öncesi kapalı kapılar ardında parti teşkilatlarından dahi saklanarak kirli ittifaklar kuruldu. Bu ittifaklar seçim kurullarına başkan ve meclis üyesi aday listeleri teslim edildiğinde ortaya çıktı. Ne yazık ki sosyal demokrasiden söz edenler, kendilerine en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemedi" şeklinde konuştu.

FETÖ VE PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Kara şunları söyledi: "Kendilerine güvenip geçmişte desteklediğimiz insanlar bugün PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola siyaset güdüyor, milletimizi arkadan vuran vatan haini FETÖ"cülerle iş tutuyorlar. Peki bu siyasetten kim kazanıyor? Devletimiz mi? Milletimiz mi? Sarıyer'imiz mi? Kendi partimiz ve kendi liderimiz kazansın da devletimize, milletimize ne olursa olsun diyenlerle ve kirli işbirlikleri açığa çıkanlarla artık işimiz olmaz. Bugün milletimizin, devletimizin ve Sarıyer'imizin geleceği için buradayız."

BAYRAKTAR: ORTAK GAYEMİZ SARIYER'İN GELECEĞİNİ KURTARMAK

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da yaptığı konuşmada "Öncelikle sizler gibi özverili samimi insanlarla bir araya gelmekten çok memnunum. Sizlere bu duyarlılığınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. "Hepimizin hayali huzur ve gelecek endişesi olmayan bütün sorunları çözülmüş Sarıyer değil mi?" diye soran Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak gaye bu değil mi? İşte bugün bu ortak gaye etrafında toplandığımızı görüyorum. Ve bu beni mutlu etti. Sarıyer'e hepimizin vefa borcu var bu borcu hep birlikte ödemek zorunluluğumuz. İnşallah sizlerin de desteğiyle belediye başkanı olacağız. Sarıyer'i hak ettiği yere taşıyacağız. " şeklinde konuştu. AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu da Sarıyer'de gönüllerde sağlanan birlik ve beraberliğin rozetle taçlandırıldığını dile getirdi. Bayraktar ve AK Parti İlçe Başkanı Cevahiroğlu daha sonra Kara ve beraberindekilere AK Parti rozeti taktı. Program bitiminde Ramiz Kara'nın doğum günü için bir de pasta kesildi.