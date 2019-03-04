Yeni tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Vatani görevini henüz tamamlamamış olan milyonlarca gencin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemi hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halk arasında tek tip askerlik olarak da anılan yeni sistem, detayları ile de oldukça araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti kanadından gelen açıklamanın hemen akabinde Başkan Erdoğan konuya son noktayı koydu. Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, yeni sistemde yapılması planlanan değişiklikleri anlatırken bedelli askerlik sürecine de değindi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

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