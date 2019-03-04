Zillet ittifakı milli şamarı yiyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Ankara İl Binası'nın açılışını yaptı, ardından basın toplantısı düzenledi. Ankara'da Cumhur İttifakı olarak AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceklerini bir kez daha vurgulayan Bahçeli şöyle konuştu:Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP'yle ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir" diye konuştu.Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve kandırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki'yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Cumhur İttifakı açık ara Ankara'ya mührünü vurmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankara CHP'nin eline geçmeyecektir

Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar. Şurası hakikattir ki, çam ağacından ağıl olmaz, beka muhaliflerinden adam olmaz. Domatesin fiyatı kadar Türkiye'nin geleceğini konuşmuyorlar. Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar. Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar, ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. Mart'ın arkası bahar diyorlar. Bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır. 31 Mart'tan sonra Türkiye daha huzurlu, daha güvenli, daha normalleşmiş ve istikrarlı olacaktır. Eğer başka bir maksatla Mart'tan sonra bahar gelecek diyorsanız, Türk milleti size baharda bile ocağınıza kar yağdırmasını bilecek, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi buna da gücü yetecektir.Bekayı hafife alanlar, 'Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir? Bekaya gülüp geçen çapsızlar, 'Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız' masalı okuyan terörün siyasi uzantılarına nereye kadar sessiz kalacaklardır? Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir.HDP, Ankara'da kimin yanında? Bu demektir ki, PKK, Ankara'nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil'den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara'da CHP, İP, SP, HDP, PKK yan yanadır. CHP, PKK'nın gölgesine sığınmıştır, HDP'ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. Zilletin konduğu alan ise Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ihanetin olduğu her yerdir.Bahçeli, bir gazetecinin "31 Mart akşamı sizden açıklama bekleyenlerin olduğunu dile getirmiştiniz. Sizden o akşam açıklama bekleyenler kimlerdir" yönündeki sorusuna, "ABD'nin sermayesi, Türkiye'deki işbirlikçileri, basınımızın çok güzide temsilcileri, 31 Mart 2019 akşamında, 'Acaba beklenen olmazsa MHP ne olur' diye bir derde düşmüşler. Allah onları bu dertten kurtarsın. Biz 31 Mart akşamında, sonuç ne olursa olsun, 2023 yılını Cumhur İttifakı'yla kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz. Sonuç da Cumhur İttifakı'nın olacaktır, bunu herkes böyle bilsin" yanıtını verdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edecektir" sözlerinin anımsatılması üzerine Bahçeli, "Mart ayı CHP'nin sevdasıdır. Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyor, 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. O bakımdan 9 Mart'ı CHP artık özlemesin. Yavuz kod adıyla kendilerine bir kahraman aramasın. Yön hareketiyle Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemesin. CHP grup başkanvekili bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart, 9 Mart'ın özlemi ise bu hayalden kurtulsunlar.