BUGÜN NELER OLDU

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'da konuştu. Kudüs'e sahip çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu, aynı yaklaşımı müslüman ülkelerde göremediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?" şeklinde konuştu.ÇAVUŞOĞLU: CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Yıllarca darbelerden umut bekledi olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler.