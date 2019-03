CHP, sosyal devletin edebiyatını yaptı biz icraatını

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bartın mitinginde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran onbinlere hitap etti. İşte konuşması:"Bartın'a olan muhabbetimizi icraatlarımızla, eserlerimizle, yatırımlarımızla gösteriyoruz. Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. Hiçbir sorundan kaçmadık, çözüm için kolları sıvamaktan korkmadık. 'Eğitim, sağlık, adalet, emniyet' dört direk üzerine Türkiye'yi yükselteceğiz. Ulaşımda, enerjide, turizmde, tarımda adımlarımızı attık. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü, senelerdir görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. İnsanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik.CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet CHP'ye görev verdi. Bunlar tek başına iktidar oldular mı? Hatay'ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani 'sen bana oy verirsen sana hizmet var'. Bizim böyle hizmet anlayışımız yok. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı sokak.Bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize telafisi, tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda üç şeyle mücadele ettim: Çöp, çukur, çamur. Bir de 3 Y. Yokluk, yolsuzluk ve yasaklar. Mücadele ede ede iktidara geldik.CHP Genel Başkanı çıkmış utanmadan IMF'den bahsediyor. Bunlar sadece yalancı değil aynı zamanda balık hafızalı. IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP." Bu arada Erdoğan, Bartın Valiliği'ni ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan tüm mürettebata başarı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Tersanelerimizde şu anda inşa etmekte olduğumuz firkateynlerimizle inanıyorum ki denizlerde çok daha güvenle seyir halinde olacağız."Cumhurbaşkanımız çok iyi birBaşkan. O olmasaydı Türkiye'deneler olurdu? Değişen şeyleri anlatsakgünlerce devam eder. O yüzden tekrarAK Parti kazanmalı.Başkan sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideri. Terörü durdurdu. Yollar, hastaneler yaptı. Millet İttifakı 'yıkacağım' diyor. Başkanımız 'yapacağım' diyor. Biz sırtımızı PKK'ye dayadık' diyene milletimiz gerekeni yapacaktır.Başkanımızı her şeyi ile mükemmel. İç politika sağlam. Dış politika sağlam. Millet İttifakı PKK ile kol kola.