DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?

DSP Lideri Önder Aksakal, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, partisinin belediye başkan adayı Bora Küçükçetin'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta partililere seslenen Aksakal, güzel bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ: NE İÇİYORSUN SEN?

Kendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Aksakal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, "Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' Ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen?

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ?

Gitmişim Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişim de bilmem neymiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zamandan beri ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Nereden çıkacak kardeşim, Ecevit bu milletin aklındaydı, yüreğindeydi, kalbinde yaşıyor." diye konuştu.