FETÖ'nün sahini bir kez daha belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki okulunun Melania Trump tarafından ziyaret edilmesi 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin ve insanımızın hayatına kasteden hain planın sahibini bir kez daha deşifre etti.

Ülkemize saldıran teröristlere desteğini hiçbir zaman gizlemeyen ABD Başkan Donaln Trump'ın eşinin bu skandal ziyareti yapması büyük tepki çekti.

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"Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.



