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'nün sahini bir kez daha belli oldu

Başkanı Donal Trump'ın eşi Melania Trump ABD okulunu ziyaret etmesi tartışma yarattı. Melania Trump2ın bu okulu ziyaret etmesi FETÖ'nü ipinin kimin elinde olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 21:24
FETÖ'nün sahini bir kez daha belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki okulunun Melania Trump tarafından ziyaret edilmesi 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin ve insanımızın hayatına kasteden hain planın sahibini bir kez daha deşifre etti.

Ülkemize saldıran teröristlere desteğini hiçbir zaman gizlemeyen ABD Başkan Donaln Trump'ın eşinin bu skandal ziyareti yapması büyük tepki çekti.

İŞTE MELANIA TRUMP'IN O PAYLAŞIMI

"Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

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FETÖ'nün sahini bir kez daha belli oldu
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