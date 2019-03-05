HDP ittifakına kızan CHP’liler AK Parti’ye geçti

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İstanbul'da Sarıyer Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve 45 kişilik yönetimi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Kara, istifa gerekçesi olarak CHP-HDP ittifakını gösterdi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'ndaki katılım programında Kara'ya AK Parti rozetini takıldı.Kara, "AK Parti teşkilatına ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya gerçeği görerek ailemle, eşimle dostumla geldim. Bizim siyaset yapacağımız yer AK Parti'dir. Halkımız için, vatanımız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Biz de AK Parti'ye hizmet etmek için AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın yanında olacağız" dedi. AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise, "Hepimizin isteği huzurlu olan, bütün sorunları çözülmüş, gelecek endişesi olmayan bir Sarıyer. Ortak gayemiz bu değil mi? O zaman bu ortak gaye etrafında toplanmalıyız" diye konuştu.