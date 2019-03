İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘saygın’ adayı Alper Taş

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, PKK, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birlikte, AK Parti'yi devirmek için kurulan çirkin ittifakın simge isimlerinden biri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce sosyalist ÖDP'nin genel başkanı olan Alper Taş'ı, terör örgütleriyle bağlantılarına ve marjinal kimliğine aldırmadan, İstanbul'un en önemli ilçelerinden birine başkan adayı yaptı. Alper Taş'la ilgili her gün yeni skandallar patlamaya başladı. Türkiye'de 40 bin insanın katili olan PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri altında fotoğraf çektirmeye çekinmeyen Taş, her fırsatta örgütün Güneydoğu'daki eylemlerine destek verdi, HDP'lilerle ilgili yürütülen soruşturmalara karşı çıktı.PKK'nın hendek eylemleri sırasında Birleşik Haziran Hareketi ile 'dayanışma' adı altında Güneydoğu'ya giden Alper Taş, terör örgütünün Suriye yapılanmasını savundu, "Laiklik isteyen güçler PYD ile dayanışmalı" ifadelerini kullandı. Alper Taş'ın, Cizre'de 15 Eylül 2015'te çekilen bir fotoğrafta, Öcalan posteri altında konuşma yaptığı görülüyor. Fotoğrafta, PKK'nın ilk terör eylemi olan 15 Ağustos 1984'teki Eruh baskınına katılan ve askerimiz Süleyman Aydın'ı şehit eden Mahsum Korkmaz ile PKK/PYD'li teröristlerin fotoğraflarının da bulunması dikkat çekiyor.CHP'li Alper Taş, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi iken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. "Edirne İl Örgütümüzle birlikte Edirne F Tipi cezaevinde yatan Demirtaş'a selamlarımızı, dayanışmamızı ilettik" diyen Taş, Demirtaş'ın mesajını da paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığı için "Son derece saygın bir isim. Beyoğlu'ya yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş" ifadelerini kullanmıştı.CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin yayın organı TV5 Televizyonu'nda, muhafazakar kesime hakaret ederek rahmetli Erbakan'ın kemiklerini de sızlattı. "Gündemdekiler" programına katılan Alper Taş'ın, "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi üyeleri hakkında vaadlerde bulunması, Saadet Partilileri hiç rahatsız etmedi. LGBT üyelerinin baskı ve zulüm altında olduğunu savunan Taş, "LGBT'lilerin kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Her zaman sözümüzün arkasındayız" dedi.Milliyetçi muhafazakar Meral Akşener'in yeni dostu, PKK hendeklerine övgü yapan Alper Taş oldu. Bu durum "AK Parti'yi devirmek için her yol mubah!" dedirtti.