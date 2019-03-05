‘Millet ittifakı değil, şer vagonu’

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Ankara'da sokağa çıkarak hainlere karşı direnen ve darbeci askerlerin helikopterden açtığı ateşle şehit olan iş makinesi operatörü Fuat Bozkurt'un, Malatya'da yaşayan annebabası SABAH'a konuştu. Baba Hasan Bozkurt, "Cumhur İttifakı'nın karşısında olanlar, şehitlerimizin katili Kandil'in PKK'sına ve Pensilvanya'nın FETÖ'süne hizmet edenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun makinistliğini yaptığı şer vagonuna HDP ve İYİ Parti'den sonra SP de eklendi. Bu millet, ne Atatürk'ün kurduğu CHP'yle Kandil'in sözcüsü HDP'ye destek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ne de Erbakan'ın kemiklerini sızlatan SP'yi affeder. Birlik ve beraberlik içinde vatan hainlerine gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Bu millet, ne demokrasi şehitlerinin ne de terörle mücadele şehitlerinin kemiklerini sızlatmayacak. Tek duamız milletin bekasını düşünenlerin başımızdan ayrılmaması. Şehidimizin mezarında bizi görenler 'Kimdi ?' diye sorduklarında, 'Vatanın evladıydı' diyoruz. O vatan evladına vatan lazım. Vatan için, Türkiye için, tercihimiz Cumhur İttifakı" dedi. Anne Sebahat Bozkurt ise, "Bu millet, aydınlık yarınlar ve güvenli gelecek için, tankların önünden kaçandan değil, 'Öleceksem milletimle ölürüm' diyenden yana olacak. Başkanımız o kadar yiğit ki o gün dik durdu. O dik durmasaydı vatan elden giderdi. Bu millet, ne bu devletin parasıyla beslenip bu milletin çocuklarına kurşun sıkan FETÖ'cülerin, ne de bu ülkenin askerine polisine kurşun sıkan PKK'nın sözcülüğünü yapanlara fırsat vermez. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Bu millet şehitlerinin kemiklerini sızlatmaz" dedi.