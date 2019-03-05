PKK’nın adayları CHP listelerinde

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde Madenci Anıtı'nın önünü dolduran onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Bu seçimde Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. 31 Mart'ta milletim dersi verecek.Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koç başı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İYİ kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar.Bölücü örgütün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor? Doğuda güneydoğuda oylar malum HDP'ye, batıda da AK Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz diyor. Şimdi bunların yanında kim var? CHP var. Sözde İyi Parti var. Maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Ben CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği; tepede tabanda değil... Bu üç partiye oy verecek misiniz? Dörtlü çeteye oy verecek misiniz? 'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz' diyor. Sen onlara dayayıver. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Sizi Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de inlerinize gömeceğiz, gömüyoruz. FETO'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız.Bay Kemal'den bana ve aileme attığı iftira sebebiyle alacağım 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçik ile alakası yok. Bay Kemal, benim Mehmedimi, ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor.Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini düşmanlara karşı verdiklerini gördünüz mü? Bir yanına FETÖ'yü bir yanına PKK'yı alan bir CHP yönetimi var. Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkarmadı. PKK tarafından belirlenen isimler CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapılıyor. Türkiye'yi ve CHP'yi böyle bu duruma düşürenler 31 Mart'ta milletimizden, en başta da ülkesine ve milletine gönülden bağlı CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır.Tanzim satıştan rahatsız olmuş, Bay Kemal! Onlar varlık kuyruğu. Senin gibi fırsatçılara, müfterilere karşı 1 haftada kurduk. Vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyveyi getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız.Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Türkiye düşmanlarının ülkeye zarar vermek için hazırda beklediğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan bu kirli oyunun sadece 31 Mart'ta sandıkta halk tarafından bozulabileceği uyarısında bulundu.Başkan Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı önündeki AK Parti mitingi sonrası halka buluştu. Erdoğan'a büyük sevgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.