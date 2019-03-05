Sarıgül, en büyük hayalini açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, hazırladığı 38 projeyi tanıttı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, projelerini şöyle sıraladı: En büyük hayalim Şişli'ye tam teşekküllü bir kadın ve doğum hastanesi kazandırmak. İlçedeki kadınlar bu hastaneden ücretsiz yararlanacak. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için de e-dershane sistemini başlatacağız. '24 saat yaşayan belediye' projemizle Şişli Belediyesi'nde ışıklar asla sönmeyecek. Her mahalleye 800 ile 1400 kapasiteli otopark yapacağız.