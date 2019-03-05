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Sarıgül, en büyük hayalini açıkladı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Sarıgül, en büyük hayalini açıkladı
DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, hazırladığı 38 projeyi tanıttı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, projelerini şöyle sıraladı: En büyük hayalim Şişli'ye tam teşekküllü bir kadın ve doğum hastanesi kazandırmak. İlçedeki kadınlar bu hastaneden ücretsiz yararlanacak. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için de e-dershane sistemini başlatacağız. '24 saat yaşayan belediye' projemizle Şişli Belediyesi'nde ışıklar asla sönmeyecek. Her mahalleye 800 ile 1400 kapasiteli otopark yapacağız.
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Sarıgül, en büyük hayalini açıkladı
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