"Sarıyer'e, PKK'yı ve terör örgütlerini bulaştırmayın."

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim gezilerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de iki ayrı programda binlerce Sarıyerli ile buluştu. Soylu'nun Sarıyer'deki ilk durağı Ayazağa oldu. Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Salih Bayraktar, Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu ve Sarıyer MHP İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç'le birlikte çıktığı seçim otobüsünün üzerinden meydanda toplanan binlerce Sarıyerliye seslenen Soylu'nun gündeminde CHP-HDP ittifakı ve Sarıyer Belediyesi'nin FETÖ ile diğer terör örgütleriyle örtülü işbirliği vardı.

'CUMHURBAŞKANIMIN SELAMLARINI İLETİYORUM'

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bahsederek başlayan Süleyman Soylu, "Tam Ayazağa'na girerken, sizin sevdiğiniz, ahbabınız, milletimizin sevdası olan birisiyle konuştum. Dedim ki, biraz önce Zeytinburnu'ndaydım, şimdi de Ayazağa'na hemşerilerimizle buluşmaya gidiyoruz. Ayazağa'ndaki hemşerilerime muhabbetlerimi, selamlarımı ilet dedi. Kıymetli Cumhurbaşkanım, selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

BU ÜLKENİN EVLATLARI HEP BİRBİRİNE DÜŞSÜN İSTEDİLER

Türkiye'nin son yıllarda büyük saldırılara maruz kaldığını söyleyen Soylu: "On yıllardan beri bu ülkenin üzerine oynanan oyunları hala bitirmediler. Bu ülkede başbakan astılar, her 10 yılda bir darbeler yaptılar. Ekonomik saldırılar, sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sunni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, milletimizi birbirinden ayırmak için her şeyi ortaya koydular. 60'da darbe, 71'de darbe, 80'de darbe, 28 Şubat'ta darbe, 27 Nisan'da darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da yaptığı darbe. Türkiye büyümesin, özgürleşmesin, yarına umutla bakmasın, ekonomisi yükselmesin, terörle mücadeleyi daha iyi yapmayalım, milli, yerli üretmeyelim Türkiye ileriye bakamasın, hep ayaklarının ucuna baksın, etrafındaki coğrafyaya uzanmasın istediler. Yapmadıkları kalmadı. Bu ülkenin evlatları hep birbirine düşsün istediler. 31 Mart'a gidiyoruz. Sen niye çıkıyorsun diyorlar. En çok bizi ilgilendiriyor. Terörle mücadelede Allah muhafaza istikrardan olursak, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri de, istikrardan olursak, anamızdan emziğimiz sütü burnumuzdan getirirler." ifadelerini kullandı.

SALİH BAŞKAN SARIYER İÇİN ÇIRPINDI

"Şimdi gelelim Salih Bayraktar başkanımıza." diyerek Salih Bayraktar'a destek isteyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayazağalılar, benim buraya olan düşkünlüğümü biliyorsunuz. Çocukluğumdan, gençliğimden itibaren benim Ayazağa'ya bir düşkünlüğüm var. Ama benden daha düşkün olan bir adam var o da Salih Başkan. Ayazağa'yı hak ettiği bir anlayışa kavuşturmaya hazır mıyız? Salih başkan düzgün bir adamdır. 4,5 yıl ilçe başkanlığı yaptı. Onunla benim bir özelliğim var. Ben de Gaziosmanpaşa'da 4,5 yıl ilçe başkanlığı yapmıştım. Hakikaten Sarıyer için çırpındı. Defalarca bizi aramıştır. Sarıyer için her bakana ulaşmıştır. Hakikaten biraz fazla ama kendi bölgesinin (Sarıyer'in) milliyetçisi bir adamdır. Hizmet getirmek için büyük çaba ortaya koydu. Dürüst bir adamdır, aynı zamanda da sözünün eri bir adamdır. Salih başkan tam anlamıyla yaman bir adamdır. Ne olursunuz size bir şey söyleyeyim. 5 yıl Salih başkan belediye başkanı olsun, 5 yılda Ayazağa şenlenecek, Sarıyer'de şenlenecek. Hizmetlerle bütünleşecek, destan ortaya koyacak destan." diye konuştu.

'SALİH BAYRAKTAR'IN EMRİNDEYİM'

Soylu konuşmasında şunları söyledi: "Burada size başka bir sözüm var. Ben hem Salih Bayraktar'ın emrindeyim, hem de Ayazağa'nın emrindeyim. Hani bazı adamlar için derler ya, bu adam çok yetenekli bir adamdır, elinden her iş gelir. Şapkadan tavşan çıkartır. İdam sehpasından adam alır. İşte Salih başkan, samimiyetiyle gayretiyle, mücadelesiyle. Siz ona bir ehliyeti verin, görün bakalım Ayazağa'da neler olacak. Vizyonlarını projelerini her şeyini ortaya koydu. Göreceksiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Binali Bey, burada da Salih başkanla beraber 5 yıl destansı hizmetlere hazır mıyız?" dedi.

BAKIN BURADA BİR FOTOĞRAF VAR

Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Soylu, "Bakın burada bir fotoğraf var. MHP ilçe başkanı, AK Parti ilçe başkanı. Başkan adayımız değerli dostumuz Salih Bey burada. Ha bu arada Salih Bey'i seviyor musunuz? Ayazağa'ya sevdiğiniz bir belediye başkanı istiyorsanız, Salih Bayraktar burada." diye konuştu.

PKK'YI SÖKTÜK KAZIYIP ATACAĞIZ

Terörle mücadelede gelinin noktayı anlatan Soylu: "Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Hiç merak etmeyin, kimseye söylemeyin ama söyleyeceğimi. Mayıs ayında bir şey üretiyoruz, insansız hava araçlarımıza altına takacağız onu, o bir yazılım. Ondan sonra dağlarda kafalarını bile çıkaramayacaklar. Operasyonlarımız devam ediyor. Terörle mücadelede tarihimizin en güçlü dönemindeyiz. Ve burada sizlere şunu söylemek istiyorum. PKK'yı söktük, şimdi kazıyıp atacağız. Bundan sonra milletimize musallat olamayacak. Bundan 1 hafta önce DHKP-C ile ilgili İstanbul'da operasyon yapıldı. Uzun zamandır takip ediyorduk. Onlar, orada bir ine girip saklanacaklarını düşündüler. Bizimkiler inde de buldular. Türkiye sorumlusunu, biri yeşil, biri gri, bir gri toplam 8 kişiyi aldılar doğru hâkimin önüne çıkardılar gereğini yerine getirdiler." İfadelerine yer verdi.

BİZ NİYE BUGÜN BEKA DİYORUZ

Cumhur İttifakının beka mücadelesi verdiğini de ifade eden Soylu: "Terörle mücadeleyi zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz bu fotoğrafta bir araya bunun için geldik. 2009'da ittifak ettik mi yerel seçimde etmedik. 2014'de ittifak ettik mi? Biz bugün beka diyoruz. Niye MHP ile bir araya geldik. Niçin AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldi. Niçin Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldi. Nefes aldırmak istemiyorlar Türkiye'ye. Ekonomik saldırılar ile yükleniyorlar. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı değil, bu saldırılara bent çekmek." dedi.

HDP'NİN İLÇE BAŞKANINI CHP LİSTESİNE KOYMUŞLAR

HDP-CHP ittifakını eleştiren Soylu: "Ben mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesini tartışırken HDP için, 'bunların adamları adam değil ki, hep kadınları öne sürüyorlar.' dedim. Kadının birisi bize laf sokuşturacak. Dedi ki, 'Sizin askerleriniz ve polisleriniz işgal askerleridir, işgal polisleridir. Biliyorsunuz değil mi?' Bizim Hakkâri'de ki, Şırnak'taki askerlerimize kendi ülkemizde 'işgal askerleri, işgal polisleri' diyor. Biz onun ağzının payını verdik. Orada ağzının payını aldı. Ama sen lafı söyleyene değil söyletene bakacaksın. Silivri'den geliyorum. HDP'nin eski ilçe başkanını ve bir iki tane yöneticisini almışlar, CHP'nin listesine koymuşlar. Zeytinburnu'nda da aynı durum. Kol kola girmişler. Ayazağalılar, ben sizin kardeşinizim. Bu PKK'yı Sarıyer'e, Zeytinburnu'na, Silivri'ye İBB'ye bulaştıracak mısınız? diye konuştu.

57 BİN UYUŞTURUCU SATICISINI HAPSE GÖNDERDİK

Uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı rakamlarla özetleyen Soylu: "Uyuşturucu satıcısı 57 bin kişiyi hapse gönderdik. 2016 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941. Şimdi, Aralık ayı hariç 2018 941'den 491'e düştü. Ne büyük bir mücadele ortaya konuldu. Kılıçdaroğlu onlara da sahip çıktı. 'Niye uyuşturucu satıcılarını alıyorsunuz?' dedi. 300 tane kimsenin bilmediği normal iş yapıyormuş gibi görünen uyuşturucu liderlerini kulaklarından tuttuk kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yakalamalarını yaptık. 1 günde 7,2 ton esrar daha şimdi. 10-15 gün oluyor 1,5 ton eroin, bin 250 kilo eroin, bin 200 kilo eroin, 1 tonu aşkın kokain. Dünyada Avrupa'da böyle yakalamalar yok hiçbir ülkede. Buradan söyledim tekrar söylüyorum; Milletimizi, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı rahatsız eden uyuşturucu satıcılarıyla onların o liderlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." diye konuştu.

SİZİ ALDATARAK SİYASET YAPTILAR

Mitingde Ayazağalılara seslenen AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Salih Bayraktar da "Ayazağa'nın ne kadar ihmal edildiğini biliyorum. Vizyon projelerle Ayazağa'ya hizmet etmek için belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Değerli dostlar 4, 5 yıldır nelerle mücadele ettiğimizi bir bilseniz. Fitneyle, fesatla, kandırmayla, aldatmayla, yalanlarla hepsiyle mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle doğruluk, dürüstlük enin sonunda kazanacak." ifadelerini kullandı.

TARİHİN KARANLIĞINA GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Bayraktar, "31 Mart günü bu anlayışı, bu yönetimi, tarihin karanlığına gömmek bizim boynumuzun borcudur. Sarıyer'imizi Cumhur ittifakı adayıyla, Cumhur ittifakı meclis üyeleriyle buluşturacağız. Sarıyer'i hak ettiği yere getireceğiz. Sarıyer tarihin ve medeniyetin aynası. 50 yıllık dostluk ve komşuluk ilişkilerinin yaşandığı bir ilçe. Son zamanlarda neredeyse bu değerlerin yok olma derecesine geldiğine şahitlik ediyoruz. İşte biz bu değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu Sarıyer'de yaşamış insanlar olarak biliyoruz. Bizler bu değerleri yeniden canlandırmak için belediye başkanı adayı olarak huzurunuzdayım." diye konuştu.