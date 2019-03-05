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Son dakika: İstanbul merkezli operasyonu

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 11 ilde başlatılan operasyonda piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen çok sayıda kişi yakalandı. Birçok ilden gelen ihbarlar sonucu güvenlik güçleri düğmeye bastı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 89 kişinin yakalandığı açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:05
Son dakika: İstanbul merkezli sahte altın operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

Operasyon sürüyor.

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Son dakika: İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
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