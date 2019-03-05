Suikast girişimi Akıncı’dan yönetildi

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FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya müşteki avukatlarının, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanlarıyla devam edildi. Duruşmada, Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, savcının esasa yönelik mütalaasına karşı beyanında, Akıncı Üssü'nde bulunan ve olay gecesindeki eylemleri sevk ve idare eden sivil imamların varlığının, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün bağını ortaya koyan en önemli delillerin başında geldiğini belirtti. Aydın, şunları söyledi:"Dosyadaki delillerin değerlendirilmesinde Cumhurbaşkanımıza suikast eyleminin de Akıncı Üssü'nden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği anlaşılmaktadır. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin örgüt bağlamında en üst düzey sorumluları örgüt lideri Fetullah Gülen, ona direkt bağlı olarak çalışan TSK imamı Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek, Jandarma Genel Komutanlığı imamı Nurettin Oruç, kayıtlarında üst düzey yönetici olarak geçen ancak hangi kuvvetten sorumlu olduğu henüz belirlenemeyen Harun Biniş'tir. 1980 darbesini yapan Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının yerini Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve diğer sivil imamlar almıştır."Akıncı Üssü'nde bulunup faaliyetleri yürüten yönetici ve o tarihte muvazzaf olan sanıkların, öğretmen gazinosuna giderek sivil imamlardan emir ve talimat aldığını bildiren Aydın, tüm bunların 15 Temmuz darbe girişiminin bir FETÖ darbesi olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı. ANKARAFETÖ'NÜN Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 30 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi. Balıkesir'deki soruşturmada gözaltına alınan 75 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Tokat'ta 10 komiser yardımcısı tutuklanırken, Bursa'da 25 şüpheli gözaltına alındı.