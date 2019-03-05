Zeytinburnu turizm ile kalkınacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, projelerini SABAH'a anlattı: Gönül Belediyeciliği'nin en güzel örneklerini sergileyeceğiz. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız. Okullarımızın temizliğini üzerimize alacağız. Gençler için hazırladığımız bir çok proje var. Onların abisi olmak istiyorum. Kentsel dönüşüm talebi ya da mutabakatı ortaya çıkarsa biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Zeytinburnu'ndaki tarihi varlıkları Türkiye'nin kültür envanterinde ziyaret edilen bir konuma çıkaracağız. Sur boyunca büyük bir kültür destinasyonu var. Önümüzdeki dönemde turizm sektörünün bütün unsurlarıyla bir araya gelerek buranın bir rota çerçevesinde turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz. Surlar bunun için en büyük taşıyıcı unsur, mekan da olacak inşallah. Derdimiz turizmden biraz daha fazla pay almak.