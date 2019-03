Aşımızı, işimizi büyüteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu.Yıldırım öncelikle AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ardından da MHP Tuzla İlçe Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Daha sonra Mimar Sinan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'na gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, karanfil dağıttı.Şifa Park Alışveriş Merkezi önünde halka hitap eden Yıldırım, ilçeye çok büyük ve muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirtti. Yıldırım şöyle konuştu: "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Bu gıda üssü sizi hem iş, aş sahibi yapacak hem de Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayacak. Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji merkezi de kuracağız. İlacımız, aşımız, burada yapılacak. 160 şirket imalat ve araştırma geliştirme yapacak. 20 bin kardeşimiz iş sahibi olacak. Ayrıca metro Tuzla'ya kadar gelecek. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edecek."Tuzla'da tersane işçileriyle de bir araya gelen Yıldırım, buradaki konuşmasında şunları kaydetti: "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Ürettiğimiz gemiler dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Tuzla ve Yalova'da toplam 37 tersaneden 78 tersaneye çıktık. Bu Türkiye'nin başarısı. Daha güzel olacak. Her gün sizlerle beraber olacağız. Aşımızı, işimizi daha da büyüteceğiz."Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ni ziyaret eden Yıldırım, Ayyıldız sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle buluştu. Yıldırım 6 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlara yönelik yayın yapan Luys TV'ye de konuk oldu. Yıldırım yaptığı açıklamada "Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır, ortağımızdır. Gözümüzün, saçımızın, tenimizin rengi farklı olabilir ama gözlerimizden akan yaşın rengi aynıdır. Buna göre kardeşçe yaşamamız lazım. istanbul için ne karar alırsak birlikte alacağız" ifadesini kullandı.Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak'ın Pendik 15 Temmuz Camisi'ndeki cenaze törenine de katılarak ailenin acısını paylaştı.Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tuzla'da partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. 16 yıllık AK Parti iktidarında başarının arkasında hep kadınların olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kadın elinin değmediği şehir, oyasız tülbente benzer" dedi. Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi Rabia Aytek gitarıyla Dombra şarkısını seslendirdi.