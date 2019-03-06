Çekmeköy’e dev projeler

BUGÜN NELER OLDU

Çekmeköy Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Ahmet Poyraz, dev projelerini SABAH'a anlattı. Sadece Çekmeköy için değil tüm İstanbul ve Türkiye'yi kapsayacak projelerin arasında Türkiye ve dünyada ilk olacak sürdürülebilir enerji temalı bilim merkezi de bulunuyor. Ömerli bölgesinde 50 bin metrekarelik alana kurulacak Enerjiköy Kongre ve Bilim Merkezi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü de artıracak. Poyraz, diğer projelerini şöyle sıraladı: "7 bölgeyi temsil edecek, içinde yapıların, yeşilin olacağı, kendi enerjisini üreten 100 bin metrekare alana yapılacak muazzam bir Anadoluköy projemiz var. Belediye bahçesine Çekmeköy Millet Bahçesi yapacağız. Kadın Merkezi kuracağız. Spor kulüplerimizin kamp yapabileceği spor kompleksi düşünüyoruz. Alemdağ, Taşdelen, Ömerli, Merkez mahallelerine kurulacak gençlik merkezlerinde gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmaları önlenecek. Sırapınar sosyal tesisleri ile eğlence ve turizm alanı artırılacak.