CHP bu seçimde kaybolup gidecek

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Adanalı polis memuru Sevda Güngör'ün (27) annesi Nural Güngör (60) ve babası Mehmet Güngör (67), kirli ittifaka isyan etti. Şehit ailesi, "Teröristlerle işbirliği yapanlardan ülkemize bir fayda gelmez. Bunların amacı Türkiye'yi bölmek" diyerek tepkilerini dile getirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi bölmek isteyen terör odaklarıyla mücadele ettiğini söyleyen şehit babası Mehmet Güngör, "buna karşılık CHP ne yapıyor? Gidiyor benim askerime, polisime, öğretmenime kurşun sıkanlarla bir oluyor. Ama seçimde bu kirli ittifak yerle bir olacak. Halkımız CHP'nin kolunu kanadını kıracak. CHP bu seçimde tamamıyla kaybolup gidecek. Ülkemiz bu seçimde bunlardan kurtulacak" dedi.Kirli ittifakın amacının ülkeyi bölmek olduğunu belirten şehit annesi Nural Güngör ise, "CHP'nin ve onun işbirlikçisi HDP'nin amacı belli, ülkeyi batırmak ve uçuruma sürüklemek. Türkiye bunlardan ne zaman fayda gördü. Ne zaman CHP'nin HDP'nin adını duysam huzursuz oluyorum. Onları televizyonda gördüğüm zaman ya kapatıyorum ya da kanal değiştiriyorum. HDP ile ittifak kuran CHP'den ülkemize ne fayda gelir. Ama Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buna müsaade etmeyecek. Türkiye'yi Erdoğan'dan başka yönetecek kimse yok" diye konuştu.Sevda Güngör 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na helikopterlerle yaptıkları bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Güngör'ün anne babasının acısı ilk günkü gibi taze.