CHP Türkiye’nin uzay çalışmalarına da karşı

BUGÜN NELER OLDU

CHP, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Konuya ilişkin açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansı'nın ülkemizin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkat çekerek, "Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu" ifadesini kullandı. Varank, Eskişehir'de sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda da CHP'nin başvurusunu şöyle değerlendirdi: "Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bize bir haber getirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk, çalışmalarımıza büyük bir şevkle, iştiyakla başladık. Hatta Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün (dün) öğrendik ki, CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor." CHP'nin gelişmenin önüne set çekmek istediğini vurgulayan Varank, "Biz 'bilim' diyoruz, 'teknoloji' diyoruz. Onlar hala eskileri karıştırmak istiyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. AA