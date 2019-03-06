CHP’de hısım akraba siyaseti

BUGÜN NELER OLDU

Torpılkrizinin patlak verdiği CHP'de belediye başkan adayları ve meclis listelerini azınlık bir grup parti yöneticisinin yakınları doldurdu. En fazla eş, dost, akrabasını koyanlar ise partinin üst düzey isimlerinden Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Canan Kaftancıoğlu ve Seyit Torun. Parti içi muhalefet, Türkiye genelinde belediye meclis üyelikleri için listelere koyulan adayları tek tek mercek altına aldı. Yaklaşık bin kişinin torpille listelere yerleştirildiği tespit edildi. Bu liste, kaynayan kazan durumundaki partide yeni bir krize neden oldu.İstanbul Maltepe'de belediye meclis adayı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı.Çankaya belediye meclis üyesi adayı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni.İzmir'in Bayraklı ilçesinin Tuncelili Belediye Başkan adayı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası.Tekirdağ Çorlu'da meclis üyesi adayı. 8 ismi aday yapan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın kardeşi.İstıfa edip sonra vazgeçen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hemen hemen her ilçede kendine yakın bir ismi listeye soktu. Kaftancıoğlu'nun sağlık merkezinin müdürü Özgür Tatar, Bağcılar'dan listeye girdi ancak tepkiler üzerine geri çekildi. Kaftancıoğlu'nun il sekreteri Hüseyin Aksu da Avcılar'da oturmamasına rağmen buradan listeye sokuldu.