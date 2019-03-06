CHP’li Maltepe Belediyesi’ni bu kez alacaklı işçiler bastı

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Beledıyenın borçları yüzünden tapularına haciz konulan vatandaşların bastığı CHP'li Maltepe Belediyesi'ni, bu defa zamlarını alamayan, maaşlarından kesinti yapılan belediye işçileri bastı. CHP'li Maltepe Belediyesi karşısındaki parkta bir araya gelen DİSK'e bağlı yaklaşık 300 işçi sloganlar atarak belediye binasına yürüdü. İşçiler, yasal hakları olan sosyal denge yardımlarını alamadıklarını, 200- 250 lira arasında yemek parası adı altında maaşlardan kesinti yapıldığını, hükümetin KHK ile belediye işçilerine verdiği ek yüzde 4 zammın hala hesaplarına yatırılmadığını iddia etti. İşçiler eylem yaptığı sırada belediyenin personel müdürünün protestoya katılan işçileri, işten atmakla tehdit ettiği öğrenildi.