Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çiftçilerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış uygulamasının da ana tedarikçisidir. Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Yılın ilk 2 ayında çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık.



MART AYINDA DA ÇİFTÇİLERİMİZE MÜJDE

Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini paylaşmak istiyorum.

Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteğinde 730 milyar lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon sulama elektriği tohum gibi hususlarda 148 milyon lira olmak üzere 3 miylar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.



BUNU YAPARSAK VATANA İHANET EDERİZ

Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak."







TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ



Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.



KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ YÜZDE 98

Tarım sektöründe de para çok önemli. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifiyle 6,4 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin geri dönüş oranı yüzde 98 oranında olmasını önemli görüyorum.

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alınterinealınterine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı teröristler gibi spekülatörlerle muamele ediyoruz.



BUNU İTİRAF ETMEMİZ GEREKİYOR

Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi hayvancılıktır. Maalesef vatandaşlarımıza istediğimiz fiyat seviyelerinden et sunamadığımızı itiraf etmemiz gerekiyor. Üretimdeki artışlar sayesinde kişibaşı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir.

AHaber CANLI YAYIN