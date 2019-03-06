Engelli dostu şehir inşası hayır işi değil temel insan hakkıdır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Engelsiz Üniversite" projesinin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:Engelliler Sarayı sayesinde nice kardeşimiz mesleki eğitim aldı. Şimdi ise İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağcılar Belediyemizin örnek işbirliğiyle bu çalışmalar çok daha üst bir seviyeye taşınıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin güçlü altyapısıyla, Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Üniversite'de 40 branşta bin 600 katılımcı eğitim görecek. Bu merkezde, engelli bireylerin ailelerinin de ebeveyn eğitimi alacak. Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şey öğrettiyse, o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Engellilikle ilgili birçok ön yargıyı yıkmıştır. Bir konuşmasında 'Engelli olan bedeniniz, ruhunuz değil' diyordu.Engelli dostu şehirler inşa etmeliyiz. Toplu ulaşım imkanlarını gözden geçirmeli, otopark ve merdiven sorununu tamamen çözmeliyiz. Hayatı engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı hale getirmeliyiz.Gerek kamuda, gerekse özel sektörde tüm yöneticilerin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran unsurları öncelikleri arasına alması gerek. Hayatı engelli kişilerin de katılabileceği şekilde tasarlamak, bir hayır işi değil, kişilerin temel insan haklarını teslim etmektir. Hayat dışarıda akıp giderken, engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz.Emine Erdoğan, törenin ardından atölye ve sınıfları gezdi. Engellilerle sohbet eden Emine Erdoğan, çalışmalarla ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan bilgi aldı. Emine Erdoğan'a, engelli kursiyelerin ilgisi yoğun oldu. Emine Erdoğan, güzel sanatlar atölyesinde ayaklarıyla resim yapan 15 yaşındaki Muhammed Uğur Bitkay'ın resim yapışını izledi.Bu arada Emine Erdoğan, Yeşilay'ın kuruluşunun 99. yıldönümü ve Yeşilay Haftası nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençliğimizi korumak vatani ve insani bir görevdir. Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle tüm bağımlılıklarla mücadele ediyor" ifadesini kullandı.