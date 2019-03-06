Eyüpsultan’a yaşlı bakım merkezi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı yaşlılar haftası programı düzenledi. Programa katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, etkinlikte 29 mahalleden yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti, dertlerini dinledi. Projelerini anlatan Köken, yaşlıları, gençleri, çocukları, kadınları ve engellileri düşünerek yola çıktıklarını belirterek, "Evde yaşlı anne ve babasını bırakıp işe gidemeyenler için günlük bakım merkezi açacağız. Engelliler için de bu hizmeti yapacağız. Yaşlı bakım merkezi, alzheimer merkezi, yaşlılar kıraathanesi, kadınlar lokali hayata geçireceğimiz projeler. Evde bakım ünitesi kuracağız. Ben bunu Antalya'da yaptım 11 bin kişiye evde bakım hizmeti verdim. Bu proje Türkiye'nin projesi haline geldi" dedi.