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Koltuk sevdalısı girdiği tüm seçimleri kaybetti!

'nin koltuk sevdalısı lideri Kemal 9 yılda girdiği 9 seçimi kaybetti. Her öncesi iddialı tahminlerde bulunan ve hepsinde de hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, birçok kez de 'başaramazsam giderim' açıklamasını yaptı. Seçimlerde herhangi bir başarı sağlayamayan ve seçmeni tarafından eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu hep çark ederek, koltuğunda kalmaya devam etti.  İşte 2010 yılından günümüze Kılıçdaroğlu'nun komedi niteliğindeki seçim tahminleri...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 15:39
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CHP'nin koltuk sevdalısı lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9 yılda girdiği 9 seçimi kaybetti. Her seçim öncesi iddialı tahminlerde bulunan ve hepsinde de hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, birçok kez de 'başaramazsam giderim' açıklamasını yaptı. Seçimlerde herhangi bir başarı sağlayamayan ve seçmeni tarafından eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu hep çark ederek, koltuğunda kalmaya devam etti.

GİRDİĞİ TÜM SEÇİMLERİ KAYBETTİ!

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda 9 seçime girdi ve hepsini de kaybetti. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman kendime yüzde 40 gibi hedef koydum diyen Kılıçdaroğlu, girdiği ilk seçimde hedefinin yanına bile yaklaşamadı ve seçimlerden %25.9 oy alarak hüsrana uğradı.

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Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetti!
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