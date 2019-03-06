“Kopyacı EKREM”den bir skandal daha

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu karşı çıktığı projeleri kendisininmiş gibi tanıtıyor. İmamoğlu'nun açıkladığı projelerinin birçoğuna İBB Meclisi'nde kendisi ve 122 CHP'li meclis üyesinin oy vermediği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 28 Şubat'ta "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı projeler arasında Havaray hattı, tüp geçit, teleferik hattı, otopark, tünel ve kentsel dönüşüm, öğrencilere ücretsiz burs ve öğrenci yurdu ve sahipsiz hayvanlara geçici bakımevi projeleri bulunuyor. Bu projelerin tamamı AK Partili 180 meclis üyesi tarafından İBB'ne teklif olarak sunuldu. Birçoğu da hayata geçirildi. İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde karşı çıktığı teklifleri proje olarak sunması büyük çelişki olarak yorumlandı.